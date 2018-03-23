وظائف فنية وإدارية شاغرة بفروع شركة إميرسون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

– مدير مشروع البحث: درجة البكالوريوس في الهندسة.

– مدير الصحة والبيئة والسلامة الإقليمي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– محاسب: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– فني تجميع: شهادة الدبلوم في تخصص عملية أجهزة القياس.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا )







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