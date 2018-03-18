وظائف للرجال والنساء في جامعة الطائف على بند الأجور والمستخدمين

المواطن - الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى سائق، مراسل مكتبي، عن طريق المسابقة الوظيفية للمتقدمين المؤهلين من السعوديين والسعوديات.

وطالبت جامعة الطائف الراغبين في التقدم لتلك الوظائف التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني (هنا).

وأوضحت جامعة الطائف أن التقديم متاح وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 / 1 / 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/7/5 هـ الساعة الثانية ظهراً.

وقالت جامعة الطائف: إن من ضمن الشروط الأساسية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف المعلنة أن يكون:

– سعودي الجنسية

– لائقاً صحياً

– توفر مؤهل الثانوية العامة والأولوية في التقديم للمسجلين في نظام (ساعد) مع ضرورة إرفاق ما يُثبت ذلك.

– أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة سائق عن (40) عاماً، وأن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مراسل عن (35) عاماً عند تقديم الطلب.

– وأن يكون المتقدم / المتقدمة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغير مفصول من الدولة لأسباب تأديبية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

وناشدت جامعة الطائف جميعَ المتقدمين والمتقدمات بمتابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة نتائج القبول ومواعيد المقابلة وتسليم المستندات المطلوبة.







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