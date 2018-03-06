وظائف نسائية شاغرة لدى شركة صلة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “منسقة مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض خلال الفترة المسائية.

وأبرزت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم؛ والأفضلية لخريجات التخصصات الإدارية والمالية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول (هنا)







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