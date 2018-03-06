وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ماسا بالجبيل

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ماسا بالجبيل

2018/03/06
الساعة 8:54 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس عمليات- محطة المعالجة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو العمليات).

– مهندس صيانة- محطة المعالجة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، أو الكيميائية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2018م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 18 أبريل 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)

 

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