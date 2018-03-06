وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ماسا بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس عمليات- محطة المعالجة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو العمليات).
– مهندس صيانة- محطة المعالجة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، أو الكيميائية).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2018م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 18 أبريل 2018م.
وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)