وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ABB بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة “ABB” السعودية، المتخصصة بمجال التصنيع الرقمي وتكنولوجيا منتجات الطاقة والبنية التحتية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة المنتشرة وعدد من مشاريعها بمناطق المملكة في كل من الرياض، جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، والكهربائية، والإلكترونيات، وهندسة الطاقة).

– مهندس مبيعات أول (وظيفتين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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