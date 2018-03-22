وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين في جامعة الأميرة نورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

الوظائف الرجالية:

– مهندس كهربائي (المرتبة التاسعة).

– مهندس ميكانيكي (المرتبة التاسعة).

– مهندس ميكانيكي (المرتبة الثامنة).

– مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة).

– مهندس ميكانيكي مساعد (المرتبة السابعة).

– باحث قانوني مساعد (المرتبة السادسة).

– موزع بريد (المرتبة الأولى).

الوظائف النسائية:

– مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة).

– مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة).

– أمين مكتبة (المرتبة السادسة).

– باحث قانوني مساعد (المرتبة السادسة).

– موزع بريد (المرتبة الأولى).

وأبرزت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة.

3. يحق لموظفي الجامعة ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام يشترط لقبولهم:

. أن يكون قد أمضى سنتين في مرتبة الوظيفة التي يشغلها للمرتبة السابعة وما فوق.

. أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

. يستثنى من ذلك من يتوفر لديه الحد الأدنى من المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة وفقاً لشروط الإعلان.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:

1. صورة من المؤهل العلمي المطلوب لكل وظيفة (صورة طبق الأصل).

2. صورة من بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال).

3. صورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال حصوله من جامعة خارج المملكة.

4. صور الخبرات العملية المطلوبة (وإذا كانت الخبرة السابقة وظيفة على بند الأجور أو في القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية).

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 /7 /1439هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/12/ 1439هـ؛ وتعتذر الجامعة عن قبول أي طلبات بعد المدة المحددة.

وأشارت الجامعة إلى أنه في حالة وجود استفسارات يرجى التواصل مع فريق وحدة الاستقبال على البريد الإلكتروني: (hrd-ic@pnu.edu.sa)، أو على هاتف: ( 8243558/ 8242059 ).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، اضغط (هنا )







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