وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين لدى التركي القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محصل (للنساء): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مسؤول سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، والخدمات اللوجيستية)، أو أي مجال ذي صلة.

– مهندس مبيعات أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال مماثل.

– مهندس تقني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الاتصالات، الإلكترونيات).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمرٌّ حتى تاريخ 30 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (من هنا).







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