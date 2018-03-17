وظيفة إدارية شاغرة لدى طيران السعودية الخليجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “مدير أول مبيعات الشحن والخدمات”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة في مبيعات وعمليات الشحن.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: (careers@saudigulfairlines.com)، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.







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