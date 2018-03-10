وظيفة هندسية شاغرة لدى كلية الأمير محمد بن سلمان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC” -عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، بمسمى “مهندس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشمال محافظة جدة.

وأبرزت الكلية أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الكلية أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 5 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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