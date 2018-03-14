وظيفتان شاغرتان لدى شركة التصنيع بالرياض والشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل مكينات (الرياض).

– مشغل صيانة بطاريات (الرياض).

– مهندس ثالث سلامة (الجبيل).

– محلل ثالث تميز الأعمال (الرياض).

– مدير مبيعات المنطقة (الرياض).

– منسق التشغيل والصيانة (الدمام).

– مخطط صيانة (الجبيل).

– مشغل أول البولي بروبلين (الجبيل).

– مسؤول الأداء (الجبيل).

– مسؤول الألياف (الجبيل).

– مستشار أول (الرياض).

– أخصائي البنية التحتية (الرياض).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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