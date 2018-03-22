وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية رينيه هاوسمان

المواطن - مروة نبيل

توفي، اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية رينيه هاوسمان عن عمر يُناهز 64 عامًا، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن وفاة الجناح الأيمن المتألق رينيه هاوسمان بعد فترة من المعاناة مع المرض، حيث تم تشخيص إصابته بسرطان اللسان العام الماضي.

ويُعد رينيه هاوسمان واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم في الأرجنتين وكان يُلقب باسم “المجنون”، نظرًا لمهاراته المميزة، بالإضافة إلى طبيعة شخصيته المتمردة.

وقضى رينيه هاوسمان معظم فترات مسيرته الرياضية في صفوف نادي هوراكان، وتوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم في عام 1973، ولعب في صفوف ناديي ريفر بليت وإندبندينتي المحليين، وفريق كولو كولو التشيلي، بجانب عدد من الأندية الأخرى.

ويملك رينيه هاوسمان سجلًا حافلًا مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، حيث شارك معه في 55 مباراة دولية، ولعب في منافسات كأس العالم عامي 1974 و1978، ونجح في الحصول على لقب المونديال عام 1978.







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