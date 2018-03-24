وفاة سعود جاسم أحد أبرز مهاجمي الأخضر

المواطن – الرياض

توفي نجم المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، سعود جاسم، لاعب نادي القادسية صباح اليوم السبت.

ونعى حساب نادي القادسية السعودي الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الكابتن الكبير ونجم الكرة السعودية السابق سعود جاسم.

وقامت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرياضة بنشر تغريدة على صفحته “تويتر”، ” تتقدم الهيئة العامة للرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب السعودي ونادي القادسية السابق سعود جاسم الذي وافته المنية اليوم السبت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

واللاعب سعود جاسم هو شقيق كل من عبدالله وجاسم ووليد وخالد، أي هو الشقيق الخامس لأربعة.

وكان سعود جاسم من أبرز المهاجمين قبل ظهور المهاجم ماجد عبد الله، وكان يلعب مع نادي القادسية السعودي، ولعب مع الأخضر في العديد من المباريات الدولية، حيث إنه شارك في خليجي 1979 وقد سجل هدفين في مرمى منتخب عمان وآخر في مرمى منتخب البحرين.







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