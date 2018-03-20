وفاة شخصين وإصابة 26 في حادث تصادم حافلة وشاحنة بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تأكيداً لما نشرته “المواطن” نقلاً عن مصادرها الخاصة حول وقوع حادث تصادم بطريق “الجموم –الزيمة” بمكة؛ ما أسفر عن سقوط وفيات وإصابات، صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة، من صباح اليوم الثلاثاء، وردنا بلاغٌ مفاده احتجاز مجموعة أشخاص بداخل حافلة نقل ركاب نتيجة وقوع حادث اصطدام.

وأضاف كان الحادث عبارة عن اصطدام حافلة نقل حمولة (50) راكباً بشاحنة، وذلك بطريق القوبعية باتجاه الجموم، نجم عنه احتجاز مجموعة من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة، وجرى إخراجهم عن طريق وحدات الإنقاذ بالدفاع المدني، في حين تم عمل منطقة إخلاء طبي لفرز الإصابات بمشاركة الشؤون الصحية والهلال الأحمر.

وأوضح أنه نجم عن الحادث وفاة شخصين، سائق الحافلة ومعاونه، وإصابة (26) شخصاً من إحدى الجنسيات الآسيوية، وقد نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، في حين تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :