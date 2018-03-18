وفاة معلمة وإصابة ثلاث أخريات في تصادم مروع بطريق الهجرة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

شهدت منطقة المدينة المنورة حادثاً مروعاً، صباح اليوم، تسبب في وفاة معلمة وإصابة 3 أخريات بطريق الهجرة.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة ٠٥:٥٣ من صباح هذا اليوم الأحد بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم لمركبة تقل معلمات مع شاحنة بطريق مكة – المدينة (الهجرة) قرابة الكيلو ١٣٥، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وفريق التدخل السريع والقيادة الميدانية.

وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع وبعد إجراءات الفرز اتضح وجود عدد إصابتين متوسطتين لمعلمتين وإصابة بسيطة لمعلمة و٥ معلمات بدون إصابة ولله الحمد، ووفاة معلمة وإصابة قائدي المركبتين، حيث تم نقل المصابين للمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية، فيما تم نقل المعلمة المتوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.







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