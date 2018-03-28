وفد إعلاميون مشيدًا بالمركز الإعلامي لحرس الحدود: نموذج يحتذى به

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

زار وفد ملتقى “إعلاميون”، المركز الإعلامي في المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض، وكان في استقبالهم العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي مدير إدراة الإعلام والمتحدث الرسمي لحرس الحدود، حيث ضم الوفد رئيس “إعلاميون” عبدالعزيز العيد، رئيس الهيئة الاستشارية سعود الغربي، والأمين العام ناصر الغربي وعضو العلاقات العامة سعد الدلبحي.

وتخلل زيارة وفد “إعلاميون” المركز الإعلامي في المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض جولة على المركز ومكوناته الحديثة والوقوف على الاستديو التلفزيوني وأقسام المركز الإعلامية.



ومن جانبه، عبر رئيس “إعلاميون” عبد العزيز العيد، عن إعجابهم الكبير بالمركز الاعلامي والامكانيات التلفزيونية والصحافية التي يتمتع بها، قائلًا: “تجربة المديرية العامة لحرس الحدود إنموذج متقدم لاهتمام الجهات الأمنية بالجوانب الإعلامية والإنتاج الاحترافي وفهم هذا المجال الحيوي والمؤثر على مختلف الأصعدة.



من جهته، قال المستشار الإعلامي سعود الغربي: لتكتمل منظومة هذا العمل الإعلامي الرائد، نتمنى من قيادة المديرية دعم هذه التجربة بالتدريب والتطوير البشري فهذه التجهيزات الفنية المتقدمة تحتاج عنصرًا بشريًا وطنيًا مؤهلًا، خاصة إن الإعلام قطاع متطور ومتغير بشكل سريع فنحن نعيش الثورة الخامسة لعلم الاتصال وتقنية المعلومات.

يذكر إن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دشن المركز الإعلامي في المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض قبل ثلاثة أشهر، وتم تنفيذه بمتابعة وأشراف من مدير المديرية العامة لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.







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