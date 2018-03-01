وفد من الجمارك يزور الهيئة الملكية بالجبيل للاستفادة من خبراتها

المواطن- واس

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم في مركز الزوار بمدينة الجبيل الصناعية وفدًا من الجمارك السعودية للاستفادة من الخبرات المتميزة في الهيئة الملكية بمجال إدارة المرافق والمشاريع الهندسية، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين من قطاع الشؤون الفنية وقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضح مستشار المشرف العام على الشؤون الهندسية والصيانة والتشغيل بالجمارك السعودية ماهر بن عبدالله القثمي أن الهدف من هذه الزيارة هو الاستفادة من الخبرات السابقة التي قامت بها الهيئة الملكية وما وصلت إليه من تقدم وتطور كواجهة للمملكة إذ أحيلت للجمارك السعودية مسألة تطوير المنافذ البرية وهي عدد من الكيلومترات الكبيرة وأنهم الآن في صدد تطوير جميع المنافذ.

وتجول الوفد في أجنحة مركز الزوار واطلع من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية وأبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة، والرائدة، وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة، مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.

وشاهد الوفد الزائر عرضًا وثائقيًا يحكي قصة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالجبيل وما قامت به من جهود كبيرة في بناء المدينة.

عقب ذلك عقد المسؤولون في قطاعي الشؤون الفنية والتشغيل والصيانة اجتماعًا مع الوفد الزائر تطرقوا من خلاله إلى المواصفات الفنية للمرافق، وآلية تأهيل المقاولين، ونظام إدارة المرافق، ومعايير الأداء لإدارة المرافق، وغرفة التحكم في إدارة المرافق، وأبرز الدورات الفنية، وتطوير بيئة العمل، واعتماد المواد، والطاقة البديلة، والهندسة القيمة، والتقارير، ونظام المستودعات، ونظام التشفير للمرافق، والهيكل التنظيمي لإدارة المرافق وإدارة المشاريع للمرافق، ومعايير الصحة والسلامة في العمل، والوصف الوظيفي للطاقم الفني في إدارة المرافق، والإجراءات القياسية لإدارة المرافق، بالإضافة إلى إدارة السكن.







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