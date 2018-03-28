وكيل إمارة المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجهني

المواطن - واس

أدى وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيب بن محمد السهلي، وقائد لواء الملك فيصل للحرس الوطني اللواء حسين بن جابر الحربي، عقب صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي، صلاة الميت على الجندي أول محمد عوّاد بن فضي الجهني، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استشهد خلال دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.

ونقل وكيل الإمارة تعازي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، لأسرة الشهيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

وعبرت أسرة الشهيد الجهني من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، ووكيل الإمارة، ومن شاركهم العزاء في فقيدهم، سائلين المولى جل وعلا أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.







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