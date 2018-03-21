وكيل فافري يكشف حقيقة مفاوضاته مع النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف كريستوف بايو، وكيل أعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، السويسري لوسيان فافري، حقيقة المفاوضات مع نادي النصر لتدريب العالمي الموسم الرياضي المقبل.

وأبدى كريستوف بايو، تعجبه من تداول أنباء تُفيد بوجود مفاوضات بين نادي النصر والمدرب السويسري لوسيان فافري، وقال: “شيء غير موجود من الأساس”، وذلك وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وتابع وكيل أعمال المدرب السويسري لوسيان فافري: “نحترم عقدنا مع نيس، الممتد حتى 2019، ورغم أننا لا نتحدث الآن عن التمديد، لكن الأهم أن فافري لا يعتزم العمل في نادٍ، لا يلعب في البطولات الأوروبية”.

ويبحث مجلس إدارة نادي النصر عن مدير فني مميز، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بداية من منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في بناء فريق قوي والمنافسة على البطولات.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن مجلس إدارة نادي النصر دخل في مفاوضات مع السويسري لوسيان فافري، المدير الفني الحالي لنادي نيس الفرنسي، وتنتظر موافقته، خاصة أنه يُعد هو الخيار الأول لإدارة العالمي.

ويظل الأوروغوياني دانيال كارينيو المدير الفني السابق لناديي النصر والشباب، مرشحًا بقوة للعودة مُجددًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، خاصة أنه يحظى بقبول عدد كبير من الجماهير التي طالبت بالتعاقد معه عقب الرحيل عن الليث مؤخرًا.

ويحتل نيس تحت قيادة فافري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، حيث يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 83 نقطة.







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