ولي العهد: الحرب مع إيران ليست مستبعدة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على إيران، سيحول دون وقوع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن العقوبات ستخلق مزيدًا من الضغوط على النظام في طهران.

وأوضح ولي العهد خلال حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، خلال جولته التاريخية الجارية في الولايات المتحدة، “علينا أن ننجح في تجنب الصراع العسكري”، قائلًا: “إذا لم ننجح في ما نحاول القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حربًا مع إيران خلال 10-15 عامًا”.

وناقش ولي العهد استغلال بعض التنظيمات الإرهابية للنهج المتطرف في صناعة الإرهابيين، حيث قال: “إن جماعة الإخوان المسلمين هي حاضنة للإرهابيين، وعلينا التخلص من التطرف، فبدون التطرف لا يمكن لأحد أن يصبح إرهابيًا”.

وبشأن جهود المملكة في اليمن، قال ولي العهد: ” إن عدم التدخل في اليمن كان سيسبب أزمة أكبر”، مشيرًا إلى أنه “لو لم نتحرك في عام 2015، لكان قد قُسم اليمن إلى نصفين بين الحوثيين والقاعدة”.

ووصف محمد بن سلمان الهجمات الأخيرة للحوثيين على أنها إشارة لمدى الضعف الذي أصبحوا فيه، مؤكدًا :”إنهم يريدون أن يفعلوا كل ما يمكنهم فعله قبل أن ينهاروا”.

وتحدث ولي العهد عن الإصلاحلات الاجتماعية التي يجريها في البلاد، قائلا:” لا يمكننا جذب الناس للعيش في السعودية في بيئة غير تنافسية”، مضيفًا أن البيئة في المملكة تدفع حتى السعوديين إلى خارج المملكة، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحتاج إصلاحات اجتماعية”.

والتقى ولي العهد مجموعة من المسؤولين والصحفيين وكبار رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الضخمة بالولايات المتحدة، وذلك ضمن رحلته التي تمتد لأسبوعها الثاني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :