ولي العهد في حوار ساخن مع CBS: إيران ليست نِدًّا للسعودية .. وهذه حياتنا قبل 1979

المواطن - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن إيران اخترقت بعضَ أجزاء اليمن، والميليشيات الحوثية قامت بمناورات عسكرية على الحدود السعودية، إضافة إلى إطلاقهم الصواريخ علينا”.

وأضاف بقوله: لا أستطيع تخيّل أن أمريكا ستقبل بميليشيات على حدودها، وتُطلق صواريخ على العاصمة واشنطن، أو على نيويورك أو لوس أنجلوس، ولا تفعل شيئاً.

ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في المملكة

ولفت، خلال حوار مطول أجرته قناة CBS الأمريكية قُبَيل زيارته الرسمية المرتقبة لأمريكا، إلى أنه ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في السعودية، مشيراً إلى أن “قوانين الشريعة واضحة، مضيفاً أنه قبل أحداث 1979، كنا نعيش حياة رائعة وطبيعية مثل بقية دول الخليج، النساء تقود، وتوجد دُور للسينما.

وأطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك، ويمكنهم البحث في جوجل عن السعودية في الستينات والسبعينات، وسوف يرون السعودية الحقيقية بسهولة من خلال الصور.

بن لادن أراد زعزعة العلاقات السعودية الأمريكية

وأضاف: أسامة بن لادن جنَّد 15 سعودياً لأحداث 11 سبتمبر، وأراد زعزعة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بسبب رغبته في خلق بيئة مواتية للتجنيد، ونشر رسالته الراديكالية للمجندين بأن الغرب يخطط لتدميركم، وفي الواقع لقد نجح في خلق هذه الكراهية.

الحملة على الفساد

وفيما يتعلق بالحملة على الفساد، أكد الأمير محمد بن سلمان أن ما فعلناه في السعودية بخصوص مكافحة الفساد كان ضروريًا، وجميع الإجراءات كانت قانونية، حيث تم استرداد أكثر من 100 مليون دولار في حملة مكافحة الفساد، والهدف منها ليس جمع المال، وإنما معاقبة الفاسدين الذين انخرطوا في صفقات فاسدة.

حقوق الإنسان في السعودية

وعن ملف حقوق الإنسان بالسعودية أكد ولي العهد أن المملكة تؤمن بالعديد من مبادئ حقوق الإنسان، ونؤمن إيماناً تاماً بفكرة حقوق الإنسان، لكن المعايير السعودية في النهاية ليست هي نفس المعايير الأمريكية، لا أريد أن أقول إنه ليس لدينا قصور في المعايير الخاصة بنا، بالتأكيد لدينا، لكن بطبيعة الحال، نحن نعمل على إصلاح هذه العيوب.

إيران ليست نداً للسعودية

ولفت ولي العهد إلى أن إيران ليست نِدًّا للمملكة العربية السعودية، وجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية!

لهذا وصفت خامئني بـ”هتلر”

وعن وصف خامئني بـ”هتلر” الشرق الأوسط الجديد قال ولي العهد: يريد خامئني التوسع، يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير أفكار هتلر الذي أراد التوسع بداية حياته، والعديدُ من دول العالم وأوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر في البداية حتى حدث ما حدث، ولا أريد أن أرى نفسَ الأمر يحدث مجددًا في الشرق الأوسط.

وأضاف: السعودية لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية؛ فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن.

واقع التعليم في المملكة

وعن التعليم في السعودية قال ولي العهد: تم غزو المدارس السعودية من قِبل العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وإلى حد كبير، حتى الآن، لا زالت هناك بعض العناصر المتبقية، وسوف يتم القضاء تماماً عليها خلال فترة قصيرة. لأنه لن تقبل أي دولة في العالم أن يتم غزو نظامها التعليمي من قِبَل جماعة من المتطرفين.

لن يمنعني من أي شيء إلا الموت

وحول سؤال: “عمرك 32 سنة، هل يمكنك حكم هذا البلد للسنوات الخمسين القادمة؟” أجاب الأمير محمد بن سلمان: “الله وحده يعلم كم من الوقت سيعيش المرء، إذا سيعيش المرء 50 سنة أو لا، لكن إذا سارت الأمور على طبيعتها، فهذا أمر متوقع”.

وعن سؤال هل يمكن لأي شيء أن يمنعك؟ قال ولي العهد: الموت فقط.

هذا ما تعلمته من والدي

وعن ما تعلمه من والده الملك سلمان قال: الكثير والكثير من الأشياء، إنه يحب التاريخ كثيرًا، إنه قارئ من الدرجة الأولى للتاريخ، كل أسبوع كان يُقدم لكل واحدٍ منَّا كتابًا، وفي نهاية الأسبوع، كان يسألنا عن محتوى هذا الكتاب، الملك يقول دائمًا: “إذا كنت تقرأ تاريخ ألف سنة، فلديك خبرة ألف سنة”.







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