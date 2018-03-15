المواطن - الرياض:

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، أنَّ المملكة سترد في حال طوَّرت إيران قنبلة نووية.

و قال ولي العهد الامير محمد بن سلمان، في مقابلة مع قناة «CBS» الأمريكية، إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشيء في أقرب وقت.

وأكمل ولي العهد: لا أريد أن يحصل بسبب إيران في الشرق الأوسط ما حصل في أوروبا بسبب هتلر، مضيفا أنَّ خائمني يشبه هتلر إلى حد كبير.

وتابع قائلًا: دول العالم لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث.. لا أريد أن أرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أنَّ إيران ليست منافسة للمملكة.

وأردف أنَّ الجيش الإيراني ليس من الجيوش الـ 5 الأوائل على مستوى العالم الإسلامي.

وأشار إلى أنَّ الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني.. وإيران بعيدة عن أن تكون مساوية لـلمملكة.







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