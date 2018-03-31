ولي العهد لمجلة تايم: يجب بقاء القوات الأميركية في سوريا لوقف المخططات الإيرانية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية بقاء الجيش الأميركي في سوريا، وهو الأمر الذي يصب في صالح استقرار وأمن البلاد بشكل رئيسي، مشددًا على أهمية بقاء القوات الأميركية إلى مدى متوسط إن لم يكن على المدى الطويل.

وقال ولي العهد خلال حواره مع مجلة تايم الأميركية: “نعتقد أن القوات الأميركية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم تكن على المدى الطويل”، موضحًا أن وجود القوات الأميركية داخل سوريا هو آخر جهد لوقف إيران من مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين.

وأضاف محمد بن سلمان: “وجود القوات الأميركية داخل البلاد يسمح أيضًا لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا”.

وكشف ولي العهد، خلال حديثه للمجلة الأميركية، مخططات إيران العدوانية في الشرق الأوسط، حيث أكد أنها ستقوم من خلال الميليشيات الإرهابية والحلفاء الإقليميين بتأسيس طريق بري يربط بين بيروت وطهران عبر سوريا والعراق.

وتابع ولي العهد حديثه: “إن ما يسمى “الهلال الشيعي” من شأنه أن يمنح إيران موطئ قدم أعظم في منطقة مضطربة من خلال مجموعة من الحلفاء”.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة بعيدة في دير الزور شرق سوريا، وهناك تقوم قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع مقاتلي المعارضة السورية للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش المتحصنين في سلسلة من البلدات على طول نهر الفرات وامتداد الصحراء الممتدة على الحدود العراقية السورية.

وفي هذا الصدد قال ولي العهد: “إذا أُخرجت تلك القوات من شرق سوريا، فستفقد نقطة التفتيش هذه، وهذا الممر يمكن أن يخلق الكثير من الأشياء في المنطقة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :