ولي العهد: نتعاون مع روسيا لضبط المعروض من النفط على مدى 10 -20 عامًا

المواطن - الرياض

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آن منظمة أوبك تسعى للتعاون مع روسيا والمنتجين الآخرين لضبط المعروض من النفط على مدى 10-20 سنة.

وقال ولي العهد: “إن هناك اتفاق على الخطوط العريضة ونعكف على بلورة تفاصيل التعاون النفطي الطويل الأجل مع روسيا”، وفقا لرويترز.

وكانت السعودية قادت اتفاق اوبك مع عدد من منتجي النفط خارج المنظمة على رأسهم روسيا لخفض انتاج النفط منذ يناير 2017 وتم تمديده اكثر من مرة حتى 31 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر ان تبحث الدول المنتجة للنفظ من أوبك وخارجها تمديد الاتفاق خلال عام 2019.

وساعدت تصريحات ولي العهد في رفع أسعار النفط قبل عدة أشهر لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2015.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :