ولي العهد: نحن في مرحلة تغيير ونطمح بالعمل مع شركائنا

المواطن- الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستستمر في محاربة التطرف والإرهاب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أسفرت عن تعاون وثيق للحرب على التطرف والإرهاب منذ زمن بعيد، مستشهدا سموه بالتحالف السعودي-الأمريكي لتحرير دولة الكويت من قبل قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام .

‏وبين الأمير محمد بن سلمان أن السعودية الآن في مرحلة تغيير وتطمح بالعمل مع شركائنا .



وكانت واشنطن شهدت احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأميركا، بحضور ولي العهد وبمشاركة شخصيات سعودية وأميركية صنعت الكثير في سبيل الشراكة الراسخة بين البلدين بينهم الأمير بندر بن سلطان .







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