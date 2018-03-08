ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع وزير المالية البريطاني في لندن

المواطن - لندن

بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور بريطانيا حالياً سبل تعزيز التعاون مع وزير المالية البريطاني فيليب هاموند.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: إن ولي العهد اجتمع مع وزير المالية البريطاني في مقر السفارة السعودية بلندن.

وشهدت زيارة ولي العهد العديد من اللقاءات المهمة، حيث التقى مع الملكة إليزابيث الثانية وكذلك مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي وولي العهد البريطاني وعدد من النواب من الأحزاب المختلفة.

وشهدت الزيارة كذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات في المجالات المختلفة.

وقالت بريطانيا أمس الأربعاء: إنها ستواصل الحث على إدراج جزء من الطرح العام الأولي المرتقب لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في بورصة لندن.







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