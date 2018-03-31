ولي العهد يبحث مع رئيس أمازون الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون

المواطن - واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياتل بمؤسس ورئيس شركة أمازون جيفري بريستن بيزوس.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

وكان ولي العهد قد التقى في سياتل أيضا الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية السيد بيل جيتس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.







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