ولي العهد يبحث مع مبعوث ترامب خطط السلام وحل القضية الفلسطينية

المواطن - واشنطن

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية بجيسون غرينبلات مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط والممثل الخاص للمفاوضات الدولية.

واستعرض ولي العهد مع غرينبلات خطط السلام المستقبلية وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان ولي العهد قد عقد في مقر الكونغرس بواشنطن، اليوم، اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، حيث التقى كلاً من رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، ومن ثم أتبع ذلك باجتماع آخر مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

كما التقى سموه بكل من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، وبرؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب، وكبار الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وأكد قادة الكونجرس من الحزبين دعمهم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ناقش سمو ولي العهد خلال الاجتماعات العديدَ من القضايا المهمة تضمنت مستجدات الأوضاع في المنطقة بما فيها جهود التعاون في محاربة الإرهاب، والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد استقرار المنطقة.

كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :