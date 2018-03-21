ولي العهد يجتمع في الكونغرس برؤساء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في مختلف اللجان

المواطن - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر الكونغرس بواشنطن اليوم اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، حيث التقى كلا من رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل ، ومن ثم أتبع ذلك باجتماع آخر مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

كما التقى سموه بكل من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، وبرؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب، و كبار الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وأكد قادة الكونجرس من الحزبين على دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .

وقد ناقش سمو ولي العھد خلال الاجتماعات العديد من القضايا المھمة تضمنت مستجدات الأوضاع في المنطقة بما فيها جھود التعاون في محاربة الإرھاب، والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تھدد استقرار المنطقة .

كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤية المملكة 2030 .







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