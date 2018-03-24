ولي العهد يجتمع مع مديرة صندوق النقد الدولي

المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في واشنطن اليوم، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض رؤية المملكة 2030، ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتي تشمل الاصلاحات في إطار تلك الرؤية بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير التجارة والاستثمار أكثر في التقنية والموارد البشرية.

كما جرى استعراض العلاقات بين المملكة والصندوق، وفرص تطوير تلك العلاقة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.







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