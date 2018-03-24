ولي العهد يجتمع مع وزير الخزانة الأميركي .. ومحاربة الفساد وتمويل الإرهاب تتصدر الاجتماع

ولي العهد يجتمع مع وزير الخزانة الأميركي .. ومحاربة الفساد وتمويل الإرهاب تتصدر الاجتماع

2018/03/24
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في واشنطن اليوم، مع معالي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة السعودية الأميركية، والدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030 .

كما تم استعراض الروابط العريقة بين الولايات المتحدة والمملكة في جانبي التجارة والاستثمار، وعملهما معا لتطوير التجارة وتبادلات اقتصادية أفضل.

وتطرق الاجتماع إلى محاربة الفساد وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

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