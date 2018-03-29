ولي العهد يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية مع رئيس شركة فوتسي

المواطن - الرياض

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر إقامته في نيويورك أمس الأربعاء الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي، مارك ميكبيس.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي الذي يعكس ثقة المستثمرين في الاصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030.

وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير المالية محمد الجدعان ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز ورئيس مجلس إدارة تداول ساره السحيمي والمدير التنفيذي لشركة تداول خالد الحصان.







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