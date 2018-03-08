ولي العهد يستقبل رئيسي أكبر بنكين في بريطانيا

المواطن - لندن

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور بريطانيا حاليًا، كلاً من بيل وينترز الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية ستاندرد تشارترد، وجون فلنت الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي بحسب مصادر رويترز.

وكان ولي العهد التقى، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، يرافقه الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات البريطانية، بحضور أصحاب المعالي من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.







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