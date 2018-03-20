ولي العهد يشدد على أهمية التعاون مع الكونجرس ضد التطرف الإيراني

المواطن- الرياض

شدد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على أهمية التعاون مع الكونجرس ضد التطرف والتهديد الإيراني.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل ورئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

والتقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء أشاد الرئيس الأميركي بصداقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفها بـ”العظيمة”، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن والرياض أفضل من أي وقت مضى وفي أحسن حالاتها.

ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة وأميركا تعملان على خطة لاستثمارات مشتركة تصل إلى 200 مليار دولار.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب والتصدي له، حيث أكد دونالد ترامب أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب.







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