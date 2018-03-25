ولي العهد يشهد في بوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية

ولي العهد يشهد في بوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية

2018/03/25
الساعة 4:03 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد ولي العهد‬⁩ الأمير ⁧ محمد بن سلمان‬⁩ خلال زيارته لبوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية.
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