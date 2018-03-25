2018-03-25 almowaten الرئيسيةاخبار رئيسية ولي العهد يشهد في بوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية ولي العهد يشهد في بوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية 2018/03/25 الساعة 4:03 صباحًا - فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم 1725 0 طباعة المواطن - الرياض شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لبوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية. شاهد الصور : شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : شاهد بالصور .. ولي العهد في معرض الابتكار بمدينة بوسطن شهد توقيع 4 اتفاقيات.. ولي العهد يزور معهد ماساتشوستس ببوسطن ولي العهد يلتقي رؤساء جامعات وباحثين في بوسطن "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن تفاؤل بخميس البنتاجون مع ولي العهد لبناء القوة السعودية حساب المواطن يُجيب على سؤال هام بشأن تسجيل العقار حساب المواطن يحدد الدخل المفصح عنه وطريقة الإفصاح حساب المواطن : هكذا يؤثر تطابق البيانات على وصول الدعم بعد تذكير حساب المواطن بتحديث مصدر الدخل.. مغردون: دخّلنا البيانات ولا شُفنا شي انفوجرافيك المواطن إنفوجرافيك “المواطن”.. انتهاكات الحوثي تستفز مجلس الأمن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية حوارات خبير الاقتصاد في الجامعة الأميركية بواشنطن لـ”المواطن”: التكنولوجيا أهم مجالات زيارة ولي العهد للولايات المتحدة كبير متخصصي سياسات الخليج في واشنطن لـ”المواطن”: زيارة ولي العهد تؤسس لمنفعة متبادلة بين البلدين مستشار رئيسة وزراء بريطانيا لـ”المواطن”: محمد بن سلمان مفتاح دخول المستثمرين البريطانيين إلى السعودية محلل سياسي لـ”المواطن”: لا مبرر لفوضى جنوب اليمن ولا وقت للاقتصاصات الحزبيّة محلل اقتصادي لـ”المواطن”: اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين والأرباح ستكون مجزية الرياضة العالمية ميسي يُطالب برشلونة بالتخلص من 5 لاعبين صفقة نارية على رادار مانشستر يونايتد من فرنسا برشلونة يرغب في ضم نجم لاتسيو هذا هو سبب خسارة الفراعنة في مباراة مصر والبرتغال شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة فرنسا وكولومبيا الودية السياحة والسفر بالصور.. فيينا أفضل المدن معيشة في العالم.. ومدينة عربية الأسوأ زوار معرض روائع آثار المملكة بطوكيو: لم نكن نعلم أن حضارتكم بهذا التطور والرقي سياحة القصيم تنظم رحلة لمبلغين عن مواقع أثرية جديدة في ضرية المتاحف في المملكة وقطاع السياحة الترفيهي بين الواقع والمأمول بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة تيوب المواطن شاهد.. حادث مروع لحافلة تقل طلاب ذوي احتياجات خاصة فيديو طريف.. لص غبي يخفي وجهه بكيس شفاف! شاهد.. مهارة مذهلة في القيادة لسائق شاحنة ضخمة شاهد.. شاحنة تدهس 3 مركبات على الطريق شاهد.. متهوران يقفزان من أعلى برج كهرباء فيسبوك المرأة والطفل جار يتلاعب بالميراث وأرملة تحرم من دعم حساب المواطن مآسٍ تسببها الثغرات ! ريهام البدر .. فضحت ميليشيات إيران ووزعت المساعدات حتى صارت هدفًا لقنّاص الحوثي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق مبادرة “سخرها” هدف يتحمل 80% من تكلفة رحلات الموظفات دون استقطاع بدل النقل الوزرة .. زي نسائي جديد في آخر صرعات الأزياء!