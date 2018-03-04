ولي العهد يصل القاهرة والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

المواطن -القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على سلم الطائرة.

وكان ولي العهد وصل إلى مطار القاهرة الدولي، قبل دقائق في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من الرئيس المصري.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الضيف الكبير الذي يحظى بحفاوة استقبال تعكس متانة العلاقة بين البلدين.

وكان ولي العهد غادر المملكة اليوم متجهًا للقاهرة في مستهل جولته الخارجية الأولى له بعد توليه منصب ولي العهد في يونيو 2017 حيث سيزور بريطانيا والولايات المتحدة قبل القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الرياض.







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