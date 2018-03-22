ولي العهد يلتقي أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي

المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، حيث التقى سموه مع السيد ويل هيرد والسيد جورج هولندج والسيد مايك جالايجر ، من الحزب الجمهوري، ومن الحزب الديمقراطي السيد براندن بويل.

وتطرق الاجتماعان مع الحزبين إلى علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، ،والشراكة الثنائية، وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030م.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاجتماعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :