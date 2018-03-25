ولي العهد يلتقي أقطاب الاقتصاد والتكنولوجيا في وول ستريت ووادي السيليكون

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مجموعة من كبار القيادات لشركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك بيل غيتس وإيلون موسك وأري إيمانويل، خلال توقفات سريعة في نيويورك وهوليوود ووادي السيليكون “سيليكون فالي”.

ووفقا لمجلة بيدج 6 البريطانية، فإن ولي العهد وصل إلى مدينة نيويورك الأميركية أو كما تُلقب بـBig Apple، حيث سيجتمع مع نخبة من قادة وول ستريت والأمم المتحدة، لمناقشة عدة ملفات على المستوى السياسي والاقتصادي هناك.

وبخلاف الشق الاقتصادي والسياسي في رحلة محمد بن سلمان المستمرة بالولايات المتحدة الأميركية، سوف يتوقف ولي العهد في سياتل للالتقاء مع غيتس خلال 30 مارس، ثم سيتوجه إلى هوليوود، حيث يلتقي بعض رجال الأعمال هناك.

ووفقًا للمجلة البريطانية، فإن وكيل الأعمال القوي إيمانويل والشهير في هوليوود، سيدعو ولي العهد في حفل على العشاء أوائل شهر أبريل بضيافة كل من بوب إيجر وستيفن سبيلبرغ وموسك وجيف بيزوس.

بعد ذلك سيتوجه ولي العهد إلى وادي السيليكون للاجتماع مع قادة غوغل وأبل، وأكد مصدر على دراية باجتماعات ولي العهد أن قادة أميركا السياسيين والصناعيين سيصطفون لمقابلة محمد بن سلمان، لا سيما في الوقت الذي يريد فيه تعزيز إصلاحاته لتحديث المملكة بجذب الاستثمارات، لا سيما بعد الحملة التي قادها لتوقيف الفاسدين.

وزار ولي العهد سلسلة من الجامعات المتخصصة في التكنولوجيا بمدينة بوسطن وتم إبرام مجموعة من الصفقات والاتفاقيات التي تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الأكاديمية في البلدين، وتوسيع مساحة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.







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