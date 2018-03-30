ولي العهد يلتقي رئيسي بنك مورغان ستانلي وبنك جي بي مورغان

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في نيويورك اليوم الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس غورمان والرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمس ديمون، كلا على حدة.

وتم خلال اللقاءين تبادل الأراء حول الخدمات التي يقدمها البنكين في المملكة وفرص التعاون، والشراكات الاستراتيجية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير المالية الاستاذ محمد الجدعان ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف.







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