ولي_العهد_في_القاهرة ومغردون: زيارة تقطع ألسنة المزايدين وخلايا عزمي

المواطن - الرياض:

أعرب العديد من المصريين عن سعادتهم بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة التي بدأها اليوم وتستغرق 3 أيام.

وأكد المغردون من مصر والسعودية أن الحفاوة التي استقبل بها الرئيس السيسي، ضيف مصر الكبير تعكس المكانة التي تكنها مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد .

وتداول مغردون صورة المقاتلات الحربية المصرية وهي ترحب بطائرة ولي العهد فور دخولها الأجواء المصرية.

ولفت المغردون إلى أن الرئيس المصري كسر البروتوكول الرسمي، واستقبل ولي العهد عند سلم الطائرة بدلاً من الانتظار في المكان المخصص له وفق المراسم الرئاسية.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر بعنوان “#ولي_العهد_في_القاهرة” عبروا فيه عن حفاوتهم بهذه الزيارة التي تأتي في وقت تعاني فيه الأمة العربية من أزمات عديدة.

وقال المغردون إنه بالرغم من أن هذه الزيارة هي الخامسة في تاريخ زيارة ولي العهد إلى مصر إلا أنها تكتسب أهمية خاصة من الظرف التاريخي الذي تمر به الأمة العربية وتقطع الطريق على المزايدين وتقض مضجع خلايا عزمي وتنظيم الحمدين وتوابعهما.

وأشار المغردون إلى أن اختيار ولي العهد للقاهرة لتكون أولى محطات جولته الدولية تعكس الأهمية التي تمثلها مصر بالنسبة للمملكة ومحورية العلاقات السعودية المصرية في المنطقة.

وأردف المغردون أن ولي العهد ليس ضيفًا عاديًا فهو صاحب “الدار ” كما يقول المثل المصري.

وكان ولي العهد وصل إلى القاهرة اليوم، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة المقدمة لسموه من رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات في المطار، صحب فخامة الرئيس المصري سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي وزير الدولة لشؤون إفريقيا الأستاذ أحمد قطان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف.







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