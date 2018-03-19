ولي_العهد_في_امريكا .. أيام من الزيارات والعمل المستمر لوطن أفضل

المواطن- عبدالرحمن دياب

غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويزور ولي العهد واشنطن في زيارة رسمية تستمر 7 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن:

وانعكست الزيارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتنهال الدعوات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالسلامة والنجاح.

ودشن المغردون وسمًا باسم “ولي العهد في أمريكا”، ليصل إلى قائمة الأكثر تداولًا خلال أقل من ساعتين.

وكتب الشمري: “ولي العهد يسابق الزمان ويسافر لكل مكان.. وهمه هذا المكان المملكة العربية السعودية”.

أما عناد العتيبي فكتب: “سيتواجد ولي العهد في أميركا لمدة أسبوعين وسيزور 7 مدن ركض مستمر لوطن أقوى وأفضل وأجمل”.

ومن جانبها، غردت إيناس بقولها: “ورثت من جدك صفات وملامح وأخذت مع هيبة أبوك الصرامة والطيب بك خالط شموخ وتسامح والعرف والحنكة عطتك الزعامة”.

ودعت رشا الوايلي: “ربيّ أعنه ولا تعن عليه، وانصره ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه، واهده ويسر الهدى إليه، وانصره على من بغى عليه، اللهم إنه يحمل على عاتقه هموم لا يعلم بها غيرك؛ فكن له عونًا”.

وكتب ابن حمدي شعرًا قال فيه: “احفظ ولي العهد يالخالق المعبود.. وجعله يعود النا بخير وسلامة.. أحبه وأحب ابوه حبًّا بدون احدود.. يالله تحقق رؤيته واهتمامه.. اللهم وفقه ورده سالمًا غانمًا يا رب”.







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