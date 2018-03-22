ويلز تكتسح الصين بسداسية ودية في مباراة بطلها بيل

المواطن – متابعة

اكتسح المنتخب الويلزي نظيره الصيني بنصف دستة أهداف في المباراة الودية لكرة القدم، والتي جرت بين الفريقين ضمن الأجندة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأنهى المنتخب الويلزي الشوط الأول لصالحه متقدمًا برباعية نظيفة سجلها جاريث بيل (هدفين)، وسام فوكس، وهاري ويلسون في الدقائق 3 و21 و38 و45.

وأضاف فوكس وبيل الهدفين الخامس والسادس للمنتخب الويلزي ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

وبتسجيله لثلاثة أهداف في لقاء اليوم، فإن بيل نجح في تسجيل أول هاتريك له مع المنتخب، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخبه بـ29 هدفًا.

وبات اول لاعب يُسجل هاتريك لويلز منذ ايرنشو ضد إسكتلندا في فبراير 2004، كما أنه وصل للهاتريك السادس بمسيرته بواقع 3 مرات مع ريال مدريد الإسباني ومرتين مع توتنهام ومرة واحدة مع المنتخب الويلزي.







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