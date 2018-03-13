ياسر القحطاني يُعزز رقمه التاريخي مع نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من عدم مشاركة النجم ياسر القحطاني مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا يزال يُحافظ على العديد من الأرقام القياسية والتاريخية المهمة مع الزعيم.

وعزز ياسر القحطاني صدارته لقائمة هدافي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بـ18 هدفًا، وذلك بعد هدفه في مرمى الريان القطري خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وانتهت مباراة الهلال والريان القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدفين مقابل هدف، ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطتين فقط.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال من توديع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث إنه لا يملك سوى نقطتين فقط من 4 لقاءات، وتتبقى له مباراتان في دور المجموعات، ما يُصعب موقفه للغاية.

ويتصدر مجموعة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، الاستقلال العراقي بـ6 نقاط، يليه الريان القطري بنفس عدد النقاط، ثم العين الإماراتي بـ4 نقاط، وأخيرًا الزعيم.







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