يتصدرها حفل تامر حسني.. تعرف على فعاليات روزنامة الترفيه

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن انطلاق العديد من الفعاليات والحفلات بهدف تنوع المحتوى المقدم وإحداث تنوع جغرافي على خارطة الفعاليات في المملكة.

وتقيم الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يوم الجمعة 30 مارس أمسيةً فنيةً يُحييها الفنان تامر حسني.

مسرحيات الأطفال بجدة

وتنطلق مسرحية “عصفور حر”، الموجهة للأطفال، في مدرسة أكاديمية وعد في الفترة 29-31 مارس، إلى جانب فعالية “شاطئ العجائب” التي تأتي أنشطتها في الفترة 29 مارس إلى 7 أبريل، بالإضافة إلى فعالية كوميدي كلوب – ليلة المسرح والتي ستقام يوم الخميس 29 مارس في جمعية الثقافة والفنون بجدة.

“خليك فيت”

وتقام فعالية “خليك فيت” التي تضم مجموعة من الأندية والمطاعم الصحية والعروض الترفيهية في إعمار سكوير خلال الفترة 29-31 مارس. كما تواصل فعالية “أكشن مانيا بارك” في ملعب الكعكي بجدة إلى 23 يونيو، حيث تقدم عدداً من الألعاب الشبابية الجديدة التي تزيد من الإثارة لمرتاديها. بالإضافة إلى فعالية “شاطئ السماء” في أبحر الشمالية التي تنتهي في 31 مارس ، وفعالية “سوق مكة” في حديقة الحسنية بالعزيزية التي تختتم فعالياتها في 28 أبريل المقبل.

ليقو شو بالرياض

وفي الرياض تستمر فعالية “ليقو شو” في الحكير لاند، حيث تقدم الفعالية أكبر شركات الألعاب في العالم، والتي تعرض لأول مرة في المملكة.

“هانتد لاند” عروض حية ومغامرات

فيما تأتي فعالية “هانتد لاند” التي تقدم عدداً من العروض الحية والألعاب والمغامرات في مطار بنبان خلال الفترة 29مارس إلى 15 أبريل، إلى جانب المسرحية النسائية “كبّار” والتي تقام في قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض يوم الجمعة 30 مارس. وفعالية “أوصاف” التي تقام في منتج الفيصلية (بنبان) في الفترة 29-31 مارس، وفعالية “فنتكة” النسائية التي تقام في مجمع نورين النسائي في الفترة 31 مارس إلى 1 أبريل. كما تستمر فعالية “باركرز إكس” في حديقة برج الفيصلية.

أضاء الربيع في الشرقية

وفي المنطقة الشرقية تأتي فعالية “أضواء الربيع” في فندق توقيع بالخبر في الفترة 28 مارس إلى 1 أبريل، حيث تحتوي الفعالية على العديد من الفعاليات الممتعة والمعارض الاستهلاكية ومسارح الأطفال. في حين تستمر على الواجهة البحرية بالخبر فعالية “باركنق” التي تقدم معرضاً وأنشطة خاصة بالسيارات إلى 31 مارس.

ذكريات الطفولة “نحن التسعينات”

وتُقام فعالية “نحن التسعينات” في حديقة الأمير سعود بن جلوي في الفترة 28-31 مارس، والتي يتم من خلالها استعراض ذكريات الطفولة لجيل التسعينات. كما تقام في منتزه الملك فهد لايف بارك بالدمام الفعالية النسائية “الماسة السوداء” والتي تقدم عدداً من الأنشطة النسائية المتنوعة في الفترة 28-31 مارس. في حين تقام في منتزه الملك فهد (ساحة مهارة السيارات) فعالية “بوكس بارك” المبتكرة التي تحتوي على معرض رسومات وألعاب متنوعة لمختلف الأعمار في الفترة 28 مارس إلى 3 أبريل. في حين تقام فعالية كوميدي كلوب – ليلة الستاند أب في جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوم الجمعة 30 مارس.

هوليود الأحساء

كما تواصل فعالية “هوليوود الأحساء” أنشطتها في تاون سكوير مقابل مجمع الراشد إلى 2 أبريل، والتي تقدم فعاليات مشوقة بطابع فعاليات المشاهير المقامة في هوليوود في مدينة لوس أنجلوس، حيث سيتم استقبال الزوار على السجادة الحمراء ليعيشوا شعور المشاهير العالميين، في حين تقام فعالية “حرفتي” في المدينة التاريخية بينبع في الفترة 29 مارس إلى 7 أبريل، حيث تقدم مهرجاناً تراثياً ثقافياً يستعرض عدداً من النماذج المميزة من الحرف اليدوية والفنية الإبداعية. بالإضافة إلى فعالية “المدينة كوميدي كلوب” والتي ستقام 30 مارس في مسرح مركز الأمير سلطان للأطفال المعاقين بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى فعالية “برحة ميركاتو” في حي الأزهري.







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