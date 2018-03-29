يتقدمهم محافظ بارق.. الأهالي يُشيعون الشهيد علي البارقي

المواطن - بارق

أدت جموع المصلين يتقدمهم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، بعد صلاة الظهر اليوم صلاة الميت على الشهيد -بإذن الله- الجندي أول جابر بن عبدالله علي البارقي، أحد أفراد الكتيبة الأولى مجموعة لواء الإمام تركي الرابع عشر المكلفة بجازان، ومن أبناء قبيلة آل موسى بن علي، في جامع سارة العجمي وسط محافظة بارق، بعد أن تسلّم أهل وذوو الشهيد جثمانه في الساحة المجاورة للجامع، حيث هبوط الطائرة المروحية المُقلة للجثمان.

وقدم «البناوي» تعازيه لذوي الشهيد، ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ونائبه، سائلاً الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا، وأشار إلى عظيم شرف الموت في سبيل الله.

كما عبَّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاده في سبيل الوطن وحماية أهله، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل حماية أرض الوطن وقدَّم روحهُ ثمناً لذلك.

حضر استقبال جثمان الشهيد والصلاة عليه رؤساء الإدارات الحكومية، والشيخ أحمد هيازع، ومشايخ القبائل، وذوو الشهيد، وجمع غفير من الأهالي والمواطنين.







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