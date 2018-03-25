يد الأهلي تكتفي برابع البطولة العربية

المواطن – الرياض

لم يتمكن فريق الأهلي من التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة العربية للأندية لكرة اليد، المقامة في مدينة صفاقس التونسية.

وخسر الأهلي من ساقية الزيت التونسي بنتيجة 26- 28، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة العربية.

وجاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتحقيق الفوز باللقاء بعد فشلهما في التأهل للنهائي.

وحاول لاعبو الأهلي الحصول على ميدالية خلال تلك النسخة من البطولة العربية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بعدما خسر من بطل تونس بنتيجة 26- 28.

ولم يتمكن الأهلي من استعادة الأمجاد، والتتويج بلقب البطولة العربية بعد غياب عن جدرانه دام منذ عام 2005.

ويعد فريق ساقية الزيت هو الفريق الفائز بالنسخة الأخيرة للبطولة، وستقام المباراة النهائية للنسخة الحالية بين فريقي الغرافة القطري والاتحاد الليبي.







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