يد الأهلي في مجموعة متوازنة ببطولة الأمير فيصل بن فهد العربية

المواطن – عبدالناصر سيد

أسفرت قرعة النسخة الرابعة عشرة لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد عن وقوع الأهلي في مجموعة متوازنة.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق ترجي ارزيو الجزائري وساقية الزيت التونسي وأهلي سداب العماني ونادي قطر والاتحاد الليبي.

بينما ضمت المجموعة الأولى فرق الغرافة القطري ونادي الشرطة العراقي ونادي أهلي طرابلس الليبي وعين توتة الجزائري ونادي وجدة المغربي.

وستقام فعاليات البطولة في مدينة صفاقس التونسية، حيث ستنطلق البطولة يوم 12 مارس بمباراة الافتتاح بين نادي ساقية الزيت والاتحاد الليبي بقاعة الرائد البجاوي.







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