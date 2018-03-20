يد واحدة لا تصفق.. واشنطن تنتظر رؤية ولي العهد لحل الملف السوري

المواطن- عبدالرحمن دياب

قال ناثان تك، المتحدث باسم الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط: إن الولايات المتحدة ترحب بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن.

وتابع في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “نعتقد أن هذه الزيارة ستكون مثمرة في إيجاد سبل مشتركة لردع إيران”.

وأردف: “أؤكد أنه ليست هناك قواعد أميركية في العراق، وهناك فقط تعاون عسكري ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”.

واستكمل تك أنه سيتم طرح الملف السوري في أثناء زيارة ولي العهد؛ لأن واشنطن لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة وحدها، و”يدٌ وحدها لا تصفق”.

ولفت إلى أن ما يقوم به النظام في طهران مخالف للأعراف الدولية والقرارات السابقة للأمم المتحدة التي تمنع انتشار الأسلحة الصاروخية إلى اليمن.

وأكد أن هناك ثوابت واضحة للسياسة الأميركية مهما تغير وزراء الخارجية، منها الصداقة الراسخة مع المملكة العربية السعودية، مطمئنًا الجميع بأن التعاون الوثيق بين البلدين سوف يستمر.

السيد ناثان تك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط

سيتم طرح الملف السوري في أثناء زيارة سمو #ولي_العهد، لأننا لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة وحدنا، ولأن يدا وحدها لا تصفق@NathanielTek#برنامج_ياهلا#TrumpMeetsCrownPrince #محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب#CrownPrinceinUSA pic.twitter.com/DEL4I4oF5e — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 20, 2018







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