يقتل نفسه بطلق ناري في الأحساء.. والتحقيقات تكشف المفاجأة

المواطن - الأحساء

أقدم مريض نفسياً على قتل نفسه بطلق ناري، في الأحساء بالمنطقة الشرقية، كما أطلق النار على أحد أقاربه.

وفي التفاصيل كشف الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن مضطرباً نفسياً أطلق النار على أحد أقاربه؛ ليصاب بثلاث طلقات، ثم قام المجني بإطلاق النار على نفسه وأودى بحياته.

وأضاف أنه :” عند الحادية عشرة والنصف من مساء أول أمس تلقت شرطة محافظة الأحساء بلاغًا من مستشفى الأحساء العام عن إسعاف مواطن عشريني إثر إصابته بثلاث طلقات نارية، وباشر المختصون بالشرطة الانتقال وضبط إفادة المصاب، والذي أشار إلى تعرُّضه لإطلاق النار من قِبَل أحد أقاربه، يعاني من اضطرابات نفسية، وقيام الجاني، وهو مواطن عشريني، بإطلاق النار على نفسه من ذات السلاح الذي بحوزته”.

وبيَّن العقيد الرقيطي أنه بالفعل تم العثور على الجاني مصابًا بطلق ناري ونُقل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، فيما شرعت جهات الضبط الجنائي بالشرطة باستكمال الإجراءات اللازمة للحادثة تمهيدًا لإحالتها لفرع النيابة العامة بالمحافظة.







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