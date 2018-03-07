يوتيوب يحذف فيديوهات من الموقع بالخطأ .. والشركة تعتذر

المواطن - متابعة

كشف تقرير حديث أن هناك بعض الموظفين العاملين في موقع يوتيوب قاموا بإزالة عدة فيديوهات من الموقع، أحدها متعلق بحادث إطلاق النار في باركلاند، فلوريدا، وهو الأمر الذي أثار غضب بعض المستخدمين، واعتذرت الشركة وأكدت أنه تمت إزالة الفيديوهات عن غير قصد، وأشارت إلى أن المنضمين الجدد لفريق الإشراف في الموقع من الممكن أن يكونوا أساءوا تطبيق سياسات الموقع؛ ما أدى إلى عمليات إزالة خاطئة للمحتوى، وتعهد الموقع بإعادة المواد التي تم سحبها مرة أخرى.

ووفقاً للتقرير الذي نشر على موقع ” engadget”، لم تحدد الشركة في بيانها القنوات التي تمت إزالتها أو إزالة المحتوى منها، كما لا توجد بيانات مفصلة حول عدد الفيديوهات التي تمت إزالتها من الموقع خلال الأيام الماضية، واتهم بعض الأشخاص وأصحاب القنوات شركة “جوجل” المالكة لموقع “يوتيوب” بمحاولة فرض رقابة على المحتوى.

يسلط الحادث الضوءَ على المشكلة التي يواجهها يوتيوب عند مراجعة المحتوى، حيث إن الخوارزميات وحدها لا يمكنها كشف المحتوى الضار، كما أن الموظفين يقومون في كثير من الأوقات بإساءة التقدير.







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