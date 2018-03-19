يوفنتوس في ورطة قبل مباراة ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية صعوبة لحاق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيليني، بمباراة ريال مدريد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس جورجيو كيليني لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام سبال، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ووصفت صحيفة “توتو سبورت”، الإصابة بأنها أسوأ من التي تم توقعها.

وتوقعت صحيفة “توتو سبورت”، غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس جورجيو كيليني عن مباريات المنتخب الإيطالي الودية أمام الأرجنتيني وإنجلترا، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويُعد غياب جورجيو كيليني عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مؤثرًا للغاية، ويضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في ورطة كبيرة، خاصة أنه سيفقد المغربي المهدي بن عطية، لتراكم البطاقات الصفراء.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 يوفنتوس في مواجهة ثأرية مع ريال مدريد، بعد خسارة نهائي النسخة الماضية، حيث يأمل الفريق الإيطالي في التأهل إلى الدور التالي، أملًا في التتويج بالبطولة القارية.

ويحتضن ملعب “يوفنتوس ستاديوم” مباراة يوفنتوس وريال مدريد في الثالث من أبريل المقبل، قبل أن يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” لقاء الإياب في الحادي عشر من الشهر ذاته.







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